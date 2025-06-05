Арбитражный суд обязал омскую компанию снести самовольные постройки на лыжной базе

Спор вокруг лыжной базы тянется с 2019 года. С 2010 года участок находился в аренде у компании «Регионстрой», которой в 2016 году выдали разрешение на строительство спортивных объектов. Однако в январе 2017 года права на землю перешли к компании «Черномор». Позже фирма попыталась получить разрешение на ввод в эксплуатацию «спортивно-оздоровительного комплекса», но администрация Омска отказалась признать существование такого объекта.