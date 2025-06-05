Арбитражный суд обязал омскую компанию снести самовольные постройки на лыжной базе

Арбитражный суд Омской области вынес решение о сносе самовольных построек на территории лыжной базы по улице Березовой. Компания, которая возвела объекты на территории должна будет их демонтировать за свой счет. Площадь незаконно возведенных строений составляет около 1,5 тысячи квадратных метров. На территории расположены трибуна, складские помещения, спортивные площадки и учебно-тренировочная площадка для собак.
Спор вокруг лыжной базы тянется с 2019 года. С 2010 года участок находился в аренде у компании «Регионстрой», которой в 2016 году выдали разрешение на строительство спортивных объектов. Однако в январе 2017 года права на землю перешли к компании «Черномор». Позже фирма попыталась получить разрешение на ввод в эксплуатацию «спортивно-оздоровительного комплекса», но администрация Омска отказалась признать существование такого объекта.
Компания неоднократно пыталась оспорить действия мэрии в суде, но все судебные инстанции, включая Арбитражный суд Омской области, Восьмой арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Западно-Сибирского округа и Верховный суд РФ, поддержали позицию городских властей.
Теперь «Черномор» обязан выполнить решение суда и снести все самовольные постройки, чтобы вернуть участок в законное использование.
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