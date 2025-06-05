Создан симулятор квантовых взаимодействий света и вакуума

Особенно сильно он будет влиять на самые мощные и сконцентрированные лазерные лучи, чьи взаимодействия с вакуумом будут порождать слабо изученные феномены, которые будут заставлять фотоны «отталкиваться» друг от друга, отражаться от несуществующих поверхностей и оказывать существенное влияние на свойства этих импульсов света. Это будет как мешать их практическому применению, так и даст ученым возможность получать почти неограниченное число позитронов и прочих частиц антиматерии.