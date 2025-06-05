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В Аптекарском огороде расцвело дымное дерево

Дымное, или париковое дерево расцвело в Аптекарском огороде.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дымное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.

«Дымное, или Париковое, дерево — скумпия обыкновенная семейства Анакардиевых — расцвело в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” у Зеркального канала. Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище можно в течение месяца. Площадка перед этим растением — излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что родина дерева — юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать ещё с XVII века. Мелкие желтоватые цветки, собранные в ажурные соцветия, совсем неказисты.

«Как же на растении возникает эффект туманного облака? Дело в том, что сильно вытянутые цветоножки густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что скумпия вырастает в высоту до 7 метров, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живёт до 100 лет. В настоящее время дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение.

«Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях», — подчеркнули в пресс-службе.