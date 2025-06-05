В Аптекарском огороде расцвело дымное дерево

«Дымное, или Париковое, дерево — скумпия обыкновенная семейства Анакардиевых — расцвело в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород” у Зеркального канала. Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище можно в течение месяца. Площадка перед этим растением — излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных», — рассказали в пресс-службе.