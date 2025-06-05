В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке Telegram

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Запуск национального многофункционального сервиса РФ не приведет к блокировке Telegram, если он будет соблюдать российские законы, считает первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин.
В начале июня правительство РФ поддержало законопроект о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Она объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне.
«Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — написал он в своем Telegram-канале.
Депутат добавил, что месседжер MAX имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой, но согласно законопроекту решение об этом будет принимать правительство РФ.
«Перед многофункциональным сервисом обмена информацией стоит амбициозная задача стать лучше всех своих конкурентов. Например, обеспечить более высокое качество звонков, чем WhatsApp, и реализовать возможность вести каналы, как в Telegram (но гарантировать их читателям достоверность). А главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами», — заключил парламентарий.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. −0-