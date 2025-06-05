Следствие займется лишением гражданства семей детей, топтавших флаг в Обнинске

«Я прошу всех земляков, всех приезжих, которые приехали на эту землю, кушают хлеб России, не повторять этих поступков Нельзя плеваться в ту тарелку, с которой ешь. Мой ребенок поступил неправильно», — сказала женщина. Она призвала других родителей объяснить своим детям, что подобным образом поступать нельзя, добавив, что ей стыдно за своего сына.