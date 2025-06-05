Guardian: в Австралии приблизились к созданию лекарства от ВИЧ

Согласно материалу, одной из главных проблем для ученых, которые искали лекарство, была способность вируса прятаться внутри лейкоцитов. В организме существовали скрытые резервуары ВИЧ, с которыми не могла справиться ни иммунная система, ни лекарства. Новая технология заставит вирус «выйти из укрытия» внутри человеческих клеток.