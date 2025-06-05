Guardian: в Австралии приблизились к созданию лекарства от ВИЧ

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Исследователи из Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти в Мельбурне нашли способ выявления ВИЧ внутри лейкоцитов. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на статью, опубликованную в научном журнале Nature Communications.
Согласно материалу, одной из главных проблем для ученых, которые искали лекарство, была способность вируса прятаться внутри лейкоцитов. В организме существовали скрытые резервуары ВИЧ, с которыми не могла справиться ни иммунная система, ни лекарства. Новая технология заставит вирус «выйти из укрытия» внутри человеческих клеток.
В основе исследования лежит технология мРНК, которая приобрела известность во время пандемии COVID-19. Ученые продемонстрировали, что мРНК можно доставить в клетки, где скрывается ВИЧ, с помощью специально разработанного крошечного жирового пузыря. Затем мРНК инструктирует клетки о необходимости обнаружения вируса.