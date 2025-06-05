Прогрев идет по-разному: можно ли уже купаться в московских водоемах

Синоптики пообещали жару в предстоящие выходные в столичном регионе: ожидается до 30 градусов тепла. В такую погоду многие стремятся к водоемам, чтобы поплавать и освежиться. Можно ли уже купаться в городских и областных водоемах, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, этот вопрос во многом зависит от привычек людей. Многие открыли купальный сезон еще в конце мая.
— Сложно сравнивать температуру воды в разных водоемах Московской области, поскольку прогрев везде происходит по-разному. В мелких прудах и озерах — гораздо быстрее, а в крупных реках — дольше, — рассказал эксперт.
На температуру воды в крупных водоемах могут повлиять дожди и пробивающиеся родники. В среднем сейчас она составляет около 18−20 градусов в различных водных источниках.
— Теплые ночи не дают водоемам сильно остывать. Сверху ее температура действительно снижается, но с восходом солнца все быстро прогревается, — отметил синоптик.
Говорить, что в ближайшие или следующие выходные будет открыт купальный сезон в столичном регионе, уже поздно. Его уже открыли и москвичи, и жители Московской области.
Какой будет погода в Москве летом 2025.
— Сколько людей — столько и привычек. Даже то, что за последнее время температура воздуха немного снижалась, вряд ли кого-то остановит от купания, — заключил Ильин.
В субботу и воскресенье, 7 и 8 июня, значительно потеплеет. Столбики термометров при незначительной облачности и солнечной погоде поднимутся существенно выше плюс 30 градусов, рассказал синоптик «Вечерней Москве».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что температура, близкая к среднемноголетним значениям, ожидается в июне на 80 процентах территории России.
При этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в середине и конце июня в столице ожидаются волны потепления, а показатели превысят многолетние значения.