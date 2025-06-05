Прогрев идет по-разному: можно ли уже купаться в московских водоемах

Синоптики пообещали жару в предстоящие выходные в столичном регионе: ожидается до 30 градусов тепла. В такую погоду многие стремятся к водоемам, чтобы поплавать и освежиться. Можно ли уже купаться в городских и областных водоемах, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.