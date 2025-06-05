Названы семь вузов, отобранных в третью волну исследовательских центров по ИИ

«Семь победителей. Это Высшая школа экономики, Институт системного программирования РАН, ИТМО, Иннополис, МГУ, Физтех (Московский физико-технический институт, МФТИ — прим. ТАСС) и Сколтех. У наших победителей будут сложные и амбициозные задачи, и я уверен, что они с ними справятся. Они показали значительные практические заделы и компетенции», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии.