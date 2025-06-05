Названы семь вузов, отобранных в третью волну исследовательских центров по ИИ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Семь российских вузов и НИИ выиграли конкурсный отбор и вошли в третью волну исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта. Церемония подведения итогов конкурса проходит в координационном центре правительства РФ, передает корреспондент ТАСС.
«Семь победителей. Это Высшая школа экономики, Институт системного программирования РАН, ИТМО, Иннополис, МГУ, Физтех (Московский физико-технический институт, МФТИ — прим. ТАСС) и Сколтех. У наших победителей будут сложные и амбициозные задачи, и я уверен, что они с ними справятся. Они показали значительные практические заделы и компетенции», — сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на церемонии.
Конкурсный отбор исследовательских центров в сфере ИИ ведет Минэкономразвития РФ. Старт третьей волны был дан 28 февраля, сообщается на сайте правительства РФ.
Первая волна отбора исследовательских центров в сфере ИИ состоялась в 2021 году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках этой волны государственную поддержку получили шесть научных и образовательных организаций: Сколтех, университет «Иннополис», Университет ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и Институт сисемного программирования РАН им. В. П. Иванни ова. Общий объем поддержки превысил 8 млрд рублей.
Сотрудниками исследовательских центров опубликовано 165 статей по тематике ИИ в журналах первого квартиля, индексированных в системах WoS/Scopus, сделано 206 публикаций на конференциях в области ИИ, сформировано и поддерживается 15 фреймворков. Исследовательские центры совместно с 36 индустриальными партнерами, среди которых «Сбер», «Яндекс», «МТС», «Газпром нефть», «Сибур», «Химрар», «Лаборатория Касперского», запустили порядка 50 прикладных решений.
В рамках второй волны отбора исследовательских центров поддержаны программы отраслевых центров в сфере ИИ на базе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, Самарского университета им. С. П. Королева, МИФИ, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, СПбГУ, Новосибирского государственного университета.