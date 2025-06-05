100-летние близнецы раскрыли секрет своего долголетия. Все просто

Билл и Джек Кейси родились в районе Лондона Уондсворт. В 1945 году оба поступили на службу в Корпус королевских инженеров-электриков и механиков. Со своей будущей женой Джоан Билл Кейси познакомился в 1951 году, через два года пара узаконила отношения, в 1955 году у них родился сын Мартин.