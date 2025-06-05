100-летние близнецы раскрыли секрет своего долголетия. Все просто

В этом году в Великобритании однояйцевые близнецы Уильям (Билл) и Джек Кейси отпраздновали юбилей — братьям исполнилось по 100 лет. Секретом своего долголетия они назвали увлечение спортом, пишет New York Post.
Торжество по случаю круглой даты прошло в доме престарелых в английском городе Дидкот. Гостей угощали праздничным тортом, а сами именинники примерили надувные короны.
Старший из близнецов — Билл Кейси, он появился на свет на 10 минут раньше брата. После выхода на пенсию мужчина занялся живописью и не забывает о спорте — каждый день он уделяет физической нагрузке 20 минут.
«Отсутствие вредных привычек, здоровый образ жизни, активность, целеустремленность и хорошие гены», — вот ответ Билла Кейса на вопрос о том, как ему удалось прожить до 100 лет. Молодежи он посоветовал заниматься спортом, в особенности — крикетом.
Билл и Джек Кейси родились в районе Лондона Уондсворт. В 1945 году оба поступили на службу в Корпус королевских инженеров-электриков и механиков. Со своей будущей женой Джоан Билл Кейси познакомился в 1951 году, через два года пара узаконила отношения, в 1955 году у них родился сын Мартин.