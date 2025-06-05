Китаянка спасла сестру из-под колес автомобиля: видео

На ролике машина разбивает стеклянную дверь и несется в сторону полуторагодовалой девочки. 10-летняя сестра замечает происходящее, отбрасывает стакан с напитком в сторону, устремляется к малышке, хватает ребенка и успевает отпрыгнуть в последний момент. Через секунду автомобиль врезается в стену.