Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китаянка спасла сестру из-под колес автомобиля: видео

Машина внезапно заехала в ресторан.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

Видео происшествия завирусилось в Сети. Как написала газета South China Morning Post, случай настиг ресторан в китайской провинции Хэнань.

На ролике машина разбивает стеклянную дверь и несется в сторону полуторагодовалой девочки. 10-летняя сестра замечает происходящее, отбрасывает стакан с напитком в сторону, устремляется к малышке, хватает ребенка и успевает отпрыгнуть в последний момент. Через секунду автомобиль врезается в стену.

Водителем оказался 60-летний китаец, который случайно нажал на педаль газа. Мужчина пообещал возместить ущерб владельцу ресторана.

Ранее китаец спас водителя бензовоза за секунду до взрыва.