Китаянка спасла сестру из-под колес автомобиля: видео

Видео происшествия завирусилось в Сети. Как написала газета South China Morning Post, случай настиг ресторан в китайской провинции Хэнань.
На ролике машина разбивает стеклянную дверь и несется в сторону полуторагодовалой девочки. 10-летняя сестра замечает происходящее, отбрасывает стакан с напитком в сторону, устремляется к малышке, хватает ребенка и успевает отпрыгнуть в последний момент. Через секунду автомобиль врезается в стену.
Водителем оказался 60-летний китаец, который случайно нажал на педаль газа. Мужчина пообещал возместить ущерб владельцу ресторана.
Ранее китаец спас водителя бензовоза за секунду до взрыва.