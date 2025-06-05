Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву

«Мы чувствуем ответственность за страну, за принадлежность к театральному сообществу, и то, что нам выпала честь приехать в Москву, чтобы показать свою работу, конечно, внушает нам гордость», — заявил он.
Также режиссер отметил, что тот факт, что в рамках Чеховского фестиваля в Москве будут показаны сразу четыре латиноамериканских постановки, свидетельствует о взаимном интересе Латинской Америки и России.
«Полковнику никто не пишет» — постановка колумбийских Национального центра искусств имени Делии Сапаты Оливельи и Мастерской народного театра. Спектакль будет идти на сцене Театра имени Пушкина с 4 по 7 июня. Повесть нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», которая легла в основу постановки, была опубликована в 1961 году.