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Режиссер из Колумбии рассказал о впечатлениях от приезда в Москву

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Колумбийский режиссер спектакля «Полковнику никто не пишет» Международного театрального фестиваля имени Чехова Хорхе Али Триана рассказал РИА Новости, что для его коллектива выступать в Москве в год 90-летия российско-колумбийских отношений — повод для гордости.

Источник: © РИА Новости

«Мы чувствуем ответственность за страну, за принадлежность к театральному сообществу, и то, что нам выпала честь приехать в Москву, чтобы показать свою работу, конечно, внушает нам гордость», — заявил он.

Также режиссер отметил, что тот факт, что в рамках Чеховского фестиваля в Москве будут показаны сразу четыре латиноамериканских постановки, свидетельствует о взаимном интересе Латинской Америки и России.

«Полковнику никто не пишет» — постановка колумбийских Национального центра искусств имени Делии Сапаты Оливельи и Мастерской народного театра. Спектакль будет идти на сцене Театра имени Пушкина с 4 по 7 июня. Повесть нобелевского лауреата Габриэля Гарсиа Маркеса «Полковнику никто не пишет», которая легла в основу постановки, была опубликована в 1961 году.