Путин предложил учредить день языков народов России

«Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова. Автор легендарных “Журавлей”, он считал родными два языка — аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.