«Предлагаю учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября в день рождения Расула Гамзатова. Автор легендарных “Журавлей”, он считал родными два языка — аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу», — сказал Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Путин предложил учредить день языков народов России
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября в день рождения советского поэта и прозаика Расула Гамзатова.