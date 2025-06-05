Киселев назвал проект «Новороссия сегодня» большим вызовом

«На этой неделе началось очень большое дело благодаря именно Искандеру Хисамову (директору дирекции мультимедийного издания Украина.ру — ред.), Рите Некрасовой (директору дирекции радио Sputnik — ред.), нашим ресурсам Украина.ру и Радио Sputnik. Это огромный проект, к которому, конечно, мы должны были подготовиться, и для которого мы должны были созреть. Медиагруппа “Россия сегодня” стала первым российским СМИ, которое пришло на постоянной основе в Крым в свое время, в 2014 году. Но и сейчас произошло нечто подобное, но совсем отличное. Потому что Крым вошел в состав России и воссоединился с Россией на волне такого романтического вдохновения. И бескровно. А Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь, еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда», — добавил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня».