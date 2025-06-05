Киселев назвал проект «Новороссия сегодня» большим вызовом

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что проект радиовещания «Новороссия сегодня», созданный входящими в медиагруппу «Россия сегодня» радио Sputnik и мультимедийным изданием Украина.ру — это «большой вызов», которому медиагруппа отвечает достойно, «с высоко поднятой головой».
Пресс-конференция на тему: «Новороссия — Россия! Роль СМИ в интеграции новых регионов» проходит в четверг в Москве в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». В рамках пресс-конференции прошла презентация проекта радиовещания «Новороссия сегодня».
«Я думаю, что Новороссия делает нас и наших детей скромнее, лучше, чище, и в этом смысле мы, конечно, очень благодарны нашей аудитории в Новороссии. Поэтому я поздравляю всех с этим огромным, большим проектом. Это для нас очень большой вызов. И я рад, что мы здесь отвечаем ему достойно и вступаем в него с высоко поднятой головой», — сказал Киселёв в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что в создании вещания радиопроекта предстоит «войти в резонанс с настроениями людей в Новороссии», подчеркнув, что «нужно изучать эту жизнь, жить ей, уметь сострадать». Киселев добавил, что Россия и Новороссия «доноры духа, силы воли» друг для друга.
«На этой неделе началось очень большое дело благодаря именно Искандеру Хисамову (директору дирекции мультимедийного издания Украина.ру — ред.), Рите Некрасовой (директору дирекции радио Sputnik — ред.), нашим ресурсам Украина.ру и Радио Sputnik. Это огромный проект, к которому, конечно, мы должны были подготовиться, и для которого мы должны были созреть. Медиагруппа “Россия сегодня” стала первым российским СМИ, которое пришло на постоянной основе в Крым в свое время, в 2014 году. Но и сейчас произошло нечто подобное, но совсем отличное. Потому что Крым вошел в состав России и воссоединился с Россией на волне такого романтического вдохновения. И бескровно. А Новороссии же пришлось это пережить, выстрадать и пройти через войну, кровь, еще не до конца прошли, и выковать свой характер и утвердиться в своем желании быть с Россией навсегда», — добавил гендиректор медиагруппы «Россия сегодня».
Киселев подчеркнул, что аудитория в Крыму и в Новороссии различается, отметив, что «это, конечно, россияне, но это другие россияне, другие заботы, нежели у остальной России, другой опыт, другая боль».
Вещание проекта «Новороссия сегодня» осуществляется по следующему графику: утром — с 8.00 до 10.00 (а по средам — с 9.00 до 11.00), вечером — с 17.00 до 18.00, слушатели Донецка и Луганска смогут присоединиться к проекту, настроив свои приемники на частоты 93,4 FM и 96,6 FM соответственно.