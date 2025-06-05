В Китае одинокие девушки стали платить незнакомцам за объятия

В South China Morning Post упомянули и о том, почему на такие встречи идут мужчины. Один из них заявил, что это занятие «дает ему “чувство собственного достоинства”. Другой мужчина (в публикации назвали его Чжоу) убежден в том, что помогает людям — его клиентки страдают от тревоги по поводу внешности и работы. Чжоу добавил, что в апреле на объятиях заработал $240 (около 19 тыс. руб.), обняв 34 человека. Он готовится к встречам, использует парфюм и следит за внешностью. По его словам, плата за объятия помогает ему эмоционально дистанцироваться от происходящего. При этом в публикации добавили, что некоторым женщинам проще заплатить за объятия — легче избежать проблем и не нарушить случайно чужие личные границы.