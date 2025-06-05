В Китае одинокие девушки стали платить незнакомцам за объятия

В Китае появился новый тренд — одинокие девушки готовы платить незнакомцам за объятия, пишет South China Morning Post. Пять минут объятий обойдут в 20−50 юаней ($3−7 или 240−550 ₽).
Особой популярностью пользуются, как их прозвали в Сети, man mum — «мужчины-мамы», они сочетают в себе в себе силу, нежность и терпение.
Встреча с объятиями чаще всего происходит в общественных местах — метро и торговых центрах. Нередко перед встречей девушки просят пообщаться с «исполнителем».
К примеру, одна студентка была готова заплатить за объятия из-за стресса. Она вспомнила, как ее обняли однажды в школе, тогда она почувствовала безопасность, поэтому решила повторить эксперимент.
Другая девушка утверждала, что объятия ей потребовались после трехчасовой переработки. Мужчина обнимал ее три минуты, а она жаловалась ему на начальника.
В South China Morning Post упомянули и о том, почему на такие встречи идут мужчины. Один из них заявил, что это занятие «дает ему “чувство собственного достоинства”. Другой мужчина (в публикации назвали его Чжоу) убежден в том, что помогает людям — его клиентки страдают от тревоги по поводу внешности и работы. Чжоу добавил, что в апреле на объятиях заработал $240 (около 19 тыс. руб.), обняв 34 человека. Он готовится к встречам, использует парфюм и следит за внешностью. По его словам, плата за объятия помогает ему эмоционально дистанцироваться от происходящего. При этом в публикации добавили, что некоторым женщинам проще заплатить за объятия — легче избежать проблем и не нарушить случайно чужие личные границы.
У тренда есть и критики, так, адвокат Сю Дан предупреждает, что злоумышленники могут использовать платные объятия в качестве прикрытия для сексуальных домогательств.
Ранее в Китае старший менеджер иностранной судоходной компании по фамилии Линь отсудил у работодателя 1,13 млн юаней ($157 тыс., или 12,6 млн руб.) за увольнение из-за поцелуя с подчиненной на работе. Разбирательство завершилось в 2017 году, но профсоюз в Шанхае сообщил о случае лишь на днях.
В мае 2015 года Линь был уволен, в качестве причины работодатель называл домогательства к одной из сотрудниц и злоупотребление служебным положением. К таким выводам в компании пришли на основе записи с камеры видеонаблюдения: в кадре видно, как Линь на лестнице обнимал подчиненную по фамилии Ши и целовал ее. Семейное положение коллег не называется. В компании также утверждали, что Линь помогал Ши в продвижении на работе.
Сначала суд встал на строну работодателя, но Линь подал апелляцию. В ходе слушания по поводу апелляции Ши заявила, что Линь не домогался ее. В итоге суд решил, что компания не предоставила достаточных доказательств вины истца.