Стопроцентная смерть: что известно об амебе- «мозгоеде» и как она попадает в организм

— Как правило, диагностируют это заболевание с большим трудом, потому что есть масса других более распространенных заболеваний с похожей симптоматикой. Лабораторные исследования для выявления микроорганизма включают в себя анализ спинно-мозговой жидкости и биопсию головного мозга. На их проведение уходит очень много времени, а болезнь развивается стремительно. Когда приходят результаты исследования, спасти человека, как правило, уже невозможно, он находится в шаге от смерти. Он гарантированно умирает в течение десяти дней после появления первых симптомов, и только в единичных случаях комплексная терапия позволяет спасти пациента, — пояснил специалист.