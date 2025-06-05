Член ОП РФ Гаспарян призвал россиян отказаться от зарубежных мессенджеров

Приведу цифры. Из 328 тысяч деструктивных единиц контента, которые выявили правоохранительные органы, Telegram до сих пор не удалил более 137 тысяч материалов. И речь идет не о каких-то пустяках. Детская порнография, суицидальный контент, распространение наркотиков, ЛГБТ* — все это до сих пор можно встретить в открытом доступе. Результаты у WhatsApp куда скромнее — 69 выявленных и 56 не удаленных, однако не стоит забывать, что детище компании Meta* является мессенджером, а не полноценной контентной площадкой. Важнее посмотреть на процентное соотношение — в этом случае будет видно, что WhatsApp игнорирует больше 80% запросов от правоохранителей. Telegram оказался чуть «ответственнее», но все равно проигнорировал около 40%.