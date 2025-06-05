Цифровые двойники помогут защитить здания на севере РФ от землетрясений

Последующие расчеты при помощи этой системы помогли исследователям уточнить то, как разные типы сейсмических волн, формы просадок грунта и вариации в устройстве здания влияет на максимальные напряжения, возникающие в сваях и влияющие на их прочность. В частности, ученые обнаружили, что более короткие сваи длиной в 6 м, используемые при постройках зданий с малым числом этажей, требуют значительно большего запаса прочности по сравнению с длинными сваями длиной в 15 м.