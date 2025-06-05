В России подготовят проект среднеразмерного научного судна

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Институт океанологии имени П. П. Ширшова (ИО) РАН и Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) приступили к работе над проектом среднеразмерного научно-исследовательского судна. Оно может стать первым в серии, заявил врио директора ИО РАН Владимир Шевченко на пресс-конференции.
«Сейчас формируется рабочая группа между нами и конструкторским бюро ОСК “Алмаз” по проработке первого среднеразмерного судна водоизмещением 2,5 тыс. тонн ледового класса Arc4, Arc5, которых, по планам, необходимо будет несколько штук в серии», — сказал Шевченко.
Такое судно необходимо для выполнения комплексных и специальных исследований в мировом океане. На судне предусмотрено рабочее пространство в кормовой части, в том числе для приема на борт мобильных контейнерных комплексов различного назначения. Предполагается, что длина судна составит около 80 м, ширина — около 15 м, скорость хода — около 14 узлов, количество мест для экипажа и экспедиции — около 70 чел.
Ранее институт и конструкторское бюро подписали соглашение о взаимодействии в области проектирования, строительства и модернизации научно-исследовательских судов. Для обеспечения государственных интересов России в мировом океане достаточно будет в ближайшие годы построить около десяти различных научных судов, включая суда для Арктики ледового класса Arc7.