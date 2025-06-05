В России подготовят проект среднеразмерного научного судна

Такое судно необходимо для выполнения комплексных и специальных исследований в мировом океане. На судне предусмотрено рабочее пространство в кормовой части, в том числе для приема на борт мобильных контейнерных комплексов различного назначения. Предполагается, что длина судна составит около 80 м, ширина — около 15 м, скорость хода — около 14 узлов, количество мест для экипажа и экспедиции — около 70 чел.