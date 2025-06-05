ОП предложила создать структуру для внедрения экотехнологий

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российские ученые после успешных испытаний не могут внедрить в экономику замкнутого цикла разработанные ими технологии переработки пластиковых отходов с помощью пиролиза и термолиза. Необходима новая структура, которая будет помогать им в этом, заявила на пленарном заседании XVI Международного форума «Экология» председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и устойчивому развитию Елена Шаройкина.
«Речь идет о людях, которые все давно запатентовали, готовы опытные образцы, за этим стоит большая наука, академики и так далее. Речь идет не о сжигании, а о различных технологиях, в том числе о переработке углеводородов в углеводороды. То есть экономика замкнутого цикла. Но ученые говорят о том, что не могут продвинуться дальше опытного образца. Непонятно, куда пойти», — сказала Шаройкина.
Она отметила, что в настоящее время непонятно, каким именно образом можно внедрять новые технологии в экономику. «Очень прошу включить в резолюцию [форума “Экология”] этот аспект. Можем вместе обсудить, что это должна быть за структура, где она должна быть создана. Наши ученые старой советской школы, много новых молодых ребят приходят — они делают, изобретают, борются за лучшее будущее для всех нас. Но, к сожалению, их не слышат бизнес и государство», — подчеркнула Шаройкина.
При этом, по ее словам, в Китае строятся десятки заводов по переработке отходов с помощью термолиза и пиролиза.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.