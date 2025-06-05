ОП предложила создать структуру для внедрения экотехнологий

Она отметила, что в настоящее время непонятно, каким именно образом можно внедрять новые технологии в экономику. «Очень прошу включить в резолюцию [форума “Экология”] этот аспект. Можем вместе обсудить, что это должна быть за структура, где она должна быть создана. Наши ученые старой советской школы, много новых молодых ребят приходят — они делают, изобретают, борются за лучшее будущее для всех нас. Но, к сожалению, их не слышат бизнес и государство», — подчеркнула Шаройкина.