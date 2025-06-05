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Путину представили обложку нового букваря

Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название «Букварь».

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику «Азбука» название «Букварь».

Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

«С особой ответственностью, Владимир Владимирович, с особым трепетом подошли к подготовке нового букваря. Собственно, предлагаем вернуть первому учебнику название “Букварь”, сейчас это “Азбука”, — сказала Ямпольская в ходе совета.

Она также предложила установить по стране единую дату прощания с букварем. По ее словам, это очень трогательный праздник, «для первоклашек он чрезвычайно важен».