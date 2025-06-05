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Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах

Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах.

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль в четверг рассказал Путину, что общество планирует поддержать открытие чтецких клубов в школах, а также поможет этим клубам в вопросе тем для обсуждения, предложит видеоконтент и рекомендованную литературу, даст возможность клубам пригласить к себе различных актеров и писателей, которые вместе с детьми проведут чтецкие вечера.

«Хорошая идея», — отреагировал Путин на предложение Древаля в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.