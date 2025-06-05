Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах

Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль в четверг рассказал Путину, что общество планирует поддержать открытие чтецких клубов в школах, а также поможет этим клубам в вопросе тем для обсуждения, предложит видеоконтент и рекомендованную литературу, даст возможность клубам пригласить к себе различных актеров и писателей, которые вместе с детьми проведут чтецкие вечера.