Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах.
Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль в четверг рассказал Путину, что общество планирует поддержать открытие чтецких клубов в школах, а также поможет этим клубам в вопросе тем для обсуждения, предложит видеоконтент и рекомендованную литературу, даст возможность клубам пригласить к себе различных актеров и писателей, которые вместе с детьми проведут чтецкие вечера.
«Хорошая идея», — отреагировал Путин на предложение Древаля в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.