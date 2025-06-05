Выявлены ключевые маркеры для оптимизации индивидуальной терапии рака желудка

Выявленные молекулярные маркеры позволяют прогнозировать эффективность лечения рака желудка, а также подбирать оптимальное лечение для каждого пациента с учетом индивидуальных особенностей его заболевания. «Наша работа направлена на модификацию персонифицированного подхода в лечении рака желудка. Предварительные результаты показали высокую эффективность — в дальнейшем врачи-онкологи смогут не только планировать лечение, но и своевременно его корректировать с учетом данных молекулярно-генетического исследования», — приводятся в сообщении слова заведующей кафедрой биохимии и молекулярной биологии СибГМУ Людмилы Спириной.