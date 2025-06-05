Выявлены ключевые маркеры для оптимизации индивидуальной терапии рака желудка

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Ключевые молекулярные маркеры для прогнозирования эффективности лечения рака желудка и подбора индивидуальной терапии выявили специалисты Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Об этом сообщает пресс-служба вуза.
«Ученые СибГМУ обнаружили: эффективность иммунотерапии при раке желудка напрямую зависит от генетического профиля опухоли. Особое значение имеют специфические молекулы — микроРНК и маркеры экзосом, которые влияют на развитие заболевания и прогноз для пациента», — говорится в сообщении.
Выявленные молекулярные маркеры позволяют прогнозировать эффективность лечения рака желудка, а также подбирать оптимальное лечение для каждого пациента с учетом индивидуальных особенностей его заболевания. «Наша работа направлена на модификацию персонифицированного подхода в лечении рака желудка. Предварительные результаты показали высокую эффективность — в дальнейшем врачи-онкологи смогут не только планировать лечение, но и своевременно его корректировать с учетом данных молекулярно-генетического исследования», — приводятся в сообщении слова заведующей кафедрой биохимии и молекулярной биологии СибГМУ Людмилы Спириной.
Научная работа проводилась совместно с НИИ онкологии Томского НИМЦ. Исследование реализуется на базе кафедральной научно-образовательной лаборатории экспериментальной биохимии и биологии СибГМУ, открытой в рамках программы «Приоритет-2030». Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции «Генетические технологии в трансляционной биомедицине», организованной Сибирским медуниверситетом совместно с членами консорциума Genetic Research for New Oncology.