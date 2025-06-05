Плюсы отпуска дома: от экономии до избегания стресса

Термин образовался от слов stay, что в переводе значит «оставаться», и vacation — «отпуск». Во время такого отдыха люди не покидают собственный дом, останавливаются в местных отелях или посещают достопримечательности поблизости. Издание Yahoo Life рассказало о плюсах такого отпуска и о том, как правильно расслабляться, если нет возможности или желания куда-то поехать.