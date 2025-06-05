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Плюсы отпуска дома: от экономии до избегания стресса

Иногда, чтобы отдохнуть, вовсе не нужно отправляться далеко. Staycation, или отпуск рядом с домом, расслабит, сэкономит деньги и восстановит силы без стресса от поездок.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Термин образовался от слов stay, что в переводе значит «оставаться», и vacation — «отпуск». Во время такого отдыха люди не покидают собственный дом, останавливаются в местных отелях или посещают достопримечательности поблизости. Издание Yahoo Life рассказало о плюсах такого отпуска и о том, как правильно расслабляться, если нет возможности или желания куда-то поехать.

Польза staycation

Отпуск дома избавляет от стресса, который возникает в момент планирования поездки: выбора места жительства, бронирования билетов на самолет или поезд, составления маршрута. По словам психолога Лизы Питтман, путешествия вызывают положительные волнения, которые, в отличие от негативных, мобилизуют организм, однако это все равно встряска для организма, пускай и краткосрочная.

Как получить удовольствие от отпуска дома

Остаться во время отдыха в родном месте — это не значит лишиться впечатлений и потратить время впустую.

Найдите новое рядом с домом

«Вдохновение — это когда вы нарушаете привычный распорядок и смотрите на мир свежим взглядом, поэтому даже прогулка на рассвете и наблюдение за звездами ночью заставят мозг работать так же, как и в путешествии за границу», — говорит психиатр Джессика Редди.

Пересмотрите распорядок дня

Сделайте то, чем в обычное время не занимаетесь. Например, посетите городской музей, посадите цветы, прогуляйтесь по крыше. Также специалисты рекомендуют вспомнить любимое занятие детства. Такое увлечение наполнит отпуск ностальгией.

Как провести отпуск с пользой

Источник: Freepik

Не стройте слишком много планов

Не перегружайте себя огромным количеством мероприятий и дел. Получайте от отдыха расслабление и удовольствие, а не стресс.

Оставайтесь активными

Не сидите весь отпуск дома. Встретьтесь с друзьями, сходите в кино, тренажерный зал или на вечеринку, погуляйте в парке. Любая физическая активность улучшит настроение, а что-то новое расслабит мозг.

Откажитесь от гаджетов

Речь идет о любых экранах. Просмотр новостей и социальных сетей часто вызывает стресс, а отпуск — это все-таки время для расслабления нервной системы.

Займитесь творчеством

Отпуск — это возможность поддаться вдохновению. Редди советует во время отдыха «продвигаться в любых личных проектах или идеях», например писать рассказы, читать для удовольствия или заниматься другими хобби.