Путин оценил идею по созданию пространств, посвященных русскому языку

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские власти сделают все, чтобы поддержать идеи по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального центра «Россия» и его филиалов в регионах, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ заведующая кафедрой русского языка как иностранного ДФУ Лилиана Воронова озвучила президенту РФ предложения по созданию и развитию многофункциональных пространств, посвященных русскому языку, на базе национального центра «Россия».
По словам Вороновой, в пространствах необходимо показать красоту русского языка и раскрыть с его помощью ценностные ориентиры и идеалы россиян. Эксперт подчеркнула, что в пространствах необходимо создавать различные интерактивные возможности, проводить мероприятия, выставки, лекции и мастер-классы.
«Главное, чтобы все мероприятия были интересными и, прежде всего, были для детей и молодежи. Потому что наш русский язык тоже очень интересный и разнообразный. В оформлении пространства следует отталкиваться от того, что есть только в русском языке в отличие от других языков», — сказала Воронова.
Она отметила, что такие пространства будут востребованы не только среди российской, но и иностранной молодежью.
«Очень интересно вы рассказывали, и направление очень важное. Согласен. Сделаем все, чтобы вас поддержать», — ответил Путин.