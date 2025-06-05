Путин оценил идею по созданию пространств, посвященных русскому языку

«Главное, чтобы все мероприятия были интересными и, прежде всего, были для детей и молодежи. Потому что наш русский язык тоже очень интересный и разнообразный. В оформлении пространства следует отталкиваться от того, что есть только в русском языке в отличие от других языков», — сказала Воронова.