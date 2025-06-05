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Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников

Кравцов сообщил о подготовке перечня внеклассной литературы для школьников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило список внеклассной литературы для школьников страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке. В том числе с учетом тех предложений, о которых только что сказал Сергей Вадимович (Степашин, президент Российского книжного союза — ред.)», — сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.