«Ахмат» осудил похищенного Щепихина и пожелал его отправки на СВО

Вечером 3 июня в соцсетях появилось видео, на котором четверо мужчин в гражданской одежде за ноги и руки выносят из здания Ярославского вокзала Арега Щепихина. Он сопротивлялся и кричал, что его похищают, что схватившие его люди — не полицейские, однако на никто на помощь не пришел. Блогера затолкали в багажник «Мерседеса» с «мигалками» и номерами АМР и увезли в неизвестном направлении.