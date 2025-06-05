Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда «Компас»

«Эти исследования продолжаются, уже формируется целая программа по сохранению экосистемы Каспия. Популяция тюленей, к сожалению, сокращается. Средний возраст млекопитающих уменьшился до 7 лет, а это начало репродуктивного возраста, когда они должны давать потомство», — сказала Ковалёва.