Популяция каспийского тюленя сокращается, предупредила глава фонда «Компас»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Популяция каспийского тюленя продолжает сокращаться, необходимо присвоить животному первую охранную категорию в Красной книге, сообщила в интервью РИА Новости директор экологического фонда «Компас» Татьяна Ковалёва.
По её словам, за два года фонд провёл 11 экспедиций для исследования популяции каспийского тюленя, эксперты выдвинули основную версию массовой гибели — птичий грипп.
«Эти исследования продолжаются, уже формируется целая программа по сохранению экосистемы Каспия. Популяция тюленей, к сожалению, сокращается. Средний возраст млекопитающих уменьшился до 7 лет, а это начало репродуктивного возраста, когда они должны давать потомство», — сказала Ковалёва.
Она отметила, что для спасения популяции необходимо присвоить каспийскому тюленю первую охранную категорию в Красной книге. «Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решён», — добавила глава экофонда.
В декабре 2022 года на берегу Каспия в Дагестане было обнаружено около 2,5 тысячи тел каспийской нерпы. В минприроды республики тогда заявили, что гибель млекопитающих вызвана естественными природными факторами. Ученые обнаружили в организме погибших животных птичий грипп, переносчиками вируса могли стать мигрирующие птицы.
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды — День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.