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Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка

Путин поддержал идею создания центра по продвижению русского языка в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.

Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.

«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», — сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.