Путин поддержал предложение создать центр по продвижению русского языка

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение по созданию на базе одного из вузов центра по продвижению русского языка в мире.
Исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире.
«Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», — сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.