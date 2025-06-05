Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Минтруд предложил ввести на всей территории России с 2027 года механизм досудебного обжалования решений по назначению пенсии, который ускорит процесс разрешения спорных вопросов с помощью работы специальных межведомственных рабочих групп, сообщили в пресс-служба министерстве.
Соответствующий проект федерального закона опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.
«Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года. Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав», — говорится в сообщении.
Глава Минтруда Антон Котяков объяснил, что сейчас россияне вынуждены обращаться в суд для подтверждения стажа при отсутствии в системе Социального фонда документов, подтверждающих его наличие. Введение досудебного механизма позволит ускорить принятие необходимых для граждан решений. Такой механизм работы уже был апробирован в новых регионах.
В ведомстве уточнили, что межведомственные комиссии по реализации пенсионных прав граждан имеют полномочия на включение периодов в пенсионный стаж, в этом могут быть задействованы также эксперты из Федеральной налоговой службы, Роструда и других ведомств.
«Судебная практика показывает, что большинство исковых требований граждан в части назначения пенсии удовлетворяются. В то же время срок судебного разбирательства зачастую выходит за рамки одного года. При наличии досудебного порядка урегулирования жалоб такие требования могли бы быть удовлетворены Соцфондом без обращения граждан в суд», — добавили в сообщении.