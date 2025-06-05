Минтруд предложил ввести досудебное обжалование решений о назначении пенсии

«Минтруд предложил ввести институт досудебного обжалования решений о размере пенсии. Этот механизм позволит урегулировать спорные вопросы оперативно, без обращения в судебные органы. Институт досудебного регулирования предлагается внедрить с 2027 года. Согласно тексту законопроекта, заявления о несогласии с решениями об установлении или отказе в установлении страховой пенсии, о выплате этой пенсии будет рассматривать межведомственная комиссия по реализации пенсионных прав», — говорится в сообщении.