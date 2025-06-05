Исключено существование «планеты икс» в 75% ее возможных местоположений

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Планетологи из США всесторонне изучили дальние окраины Солнечной системы, что позволило им исключить наличие пока неоткрытой «планеты икс», гипотетического девятого мира нашей звездной системы, в 75% тех регионов неба, где она предположительно могла присутствовать. Результаты наблюдений ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке arXiv.org.
«Мы провели один из самых масштабных поисков объектов планетарного размера на окраинах Солнечной системы. Нам удалось выявить 692 малых небесных тела, в том числе 23 карликовых планеты и 109 ранее неизвестных объектов, не внесенных в каталог Центра малых планет. Нам не удалось обнаружить “планету икс” или другие крупные небесные тела, однако мы еще сильнее сузили поле ее поисков», — пишут ученые.
Такое открытие совершила группа американских планетологов под руководством старшего научного сотрудника Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (США) Мэттью Холмана при изучении снимков, полученных при помощи 1,8-метрового роботизированного телескопа PAN-STARRS1, установленного в обсерватории Халеакала на Гавайских островах. Он был создан для составления одной из самых детальных карт ночного неба и поиска быстро движущихся небесных тел, таких как астероиды и кометы.
В прошлом, как отмечают исследователи, ученые не пытались использовать PAN-STARRS1 для поисков далеких планет, так как они движутся по небу слишком медленно для того, чтобы данный телескоп смог достоверно обнаружить их в автоматическом режиме. Для решения этой проблемы планетологи создали алгоритм, который позволил им объединить серии снимков одних и тех же регионов космоса, полученные PAN-STARRS1 в разное время, опираясь на то, что на этих фотографиях часто бывают уже известные астероиды с хорошо изученными орбитами.
Опираясь на эту идею, ученые проанализировали все снимки, полученные при помощи PAN-STARRS1 в промежутке между апрелем 2009 года и ноябрем 2017 года, и вычислили орбитальные параметры для примерно 8 тыс. астероидов, присутствовавших в этот промежуток времени в поле зрения телескопа. Это позволило исследователям подготовить серии фотографий дальних окраин Солнечной системы и проследить за движением почти всех объектов, удаленных от Солнца на 80 и более астрономических единиц (средних дистанций между Землей и светилом).
На этих сериях изображений планетологи смогли выявить сразу 23 уже известных карликовых планеты, а также 640 небесных тел, расположенных за пределами орбиты Нептуна. Ни в одном из изученных PAN-STARRS1 регионов Солнечной системы Холману и его коллегам не удалось найти следов существования «планеты икс», что сузило поле ее поисков до небольшой области ночного неба, где находится плоскость галактики. Данный регион почти не изучался PAN-STARRS1, что необходимо восполнить в будущем для завершения поисков девятого мира Солнечной системы, подытожили ученые.
О «планете икс».
В 2016 году планетологи Константин Батыгин и Майкл Браун заявили о том, что им удалось найти следы существования загадочной «планеты икс». Так ученые называют гипотетическую девятую планету Солнечной системы, удаленную от Солнца как минимум на сто миллиардов километров и похожую по размерам на Нептун или Уран. Ее поиски пока не принесли успехов, что заставляет многих астрономов сомневаться в существовании «планеты икс» и искать альтернативные варианты того, как может выглядеть этот объект и где реально он находится.