Исключено существование «планеты икс» в 75% ее возможных местоположений

В прошлом, как отмечают исследователи, ученые не пытались использовать PAN-STARRS1 для поисков далеких планет, так как они движутся по небу слишком медленно для того, чтобы данный телескоп смог достоверно обнаружить их в автоматическом режиме. Для решения этой проблемы планетологи создали алгоритм, который позволил им объединить серии снимков одних и тех же регионов космоса, полученные PAN-STARRS1 в разное время, опираясь на то, что на этих фотографиях часто бывают уже известные астероиды с хорошо изученными орбитами.