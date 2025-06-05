МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек и выразил важность того, чтобы литература доходила до малых населенных пунктов.
Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина доложила Путину, что по поручению президента совместно с министерством культуры провели мониторинг состояния российских библиотек. Она подчеркнула, что исследование выявило ряд проблем в библиотеках в малых населенных пунктах РФ. Веденяпина обратила внимание, что за 2024 год фонды детских библиотек пополнились 5 миллионами новых книг, но их получили не все библиотеки. В частности, речь идет о небольших библиотеках в малых населенных пунктах, а практически пятая часть сельских библиотек за прошлый год не получила ни одной книги. Веденяпина обратилась к президенту с просьбой предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению стабильного комплектования библиотек и вести систему контроля за использованием трансфертов и региональных денег на их комплектование.
«Надо все-таки посмотреть по перераспределению трансфертов и с коллегами в регионах проработать… Нужно, чтобы эта литература доходила до библиотек малых населенных пунктов», — сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.
В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова заверила, что ведомство проработает этот вопрос вместе с региональными министерствами.
«Я бы добавила о системе контроля, которая заработала с начала 2025 года. Фактически мы будем в режиме онлайн видеть каждую российскую библиотеку, какого рода литература запрашивается ее руководством, в чем они нуждаются», — подчеркнула министр.
По данным Минкультуры РФ, для соблюдения соответствия качества закупаемой литературы рекомендациям Российская государственная библиотека по поручению министерства разработала и с этого года запустила электронную систему мониторинга комплектования книжных фондов библиотек на базе Национальной книжной платформы.