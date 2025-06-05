Путин попросил обратить внимание на укомплектование библиотек

Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина доложила Путину, что по поручению президента совместно с министерством культуры провели мониторинг состояния российских библиотек. Она подчеркнула, что исследование выявило ряд проблем в библиотеках в малых населенных пунктах РФ. Веденяпина обратила внимание, что за 2024 год фонды детских библиотек пополнились 5 миллионами новых книг, но их получили не все библиотеки. В частности, речь идет о небольших библиотеках в малых населенных пунктах, а практически пятая часть сельских библиотек за прошлый год не получила ни одной книги. Веденяпина обратилась к президенту с просьбой предпринимать дальнейшие шаги по обеспечению стабильного комплектования библиотек и вести систему контроля за использованием трансфертов и региональных денег на их комплектование.