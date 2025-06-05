Путин пообещал проработать предложения по поддержке русского языка

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Предложения, озвученные на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, будут обобщены и проработаны, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Хочу всех поблагодарить за участие в нашей совместной работе, за ваши предложения, за идеи. Обязательно всё это обобщим, проработаем и будем учитывать в практической деятельности», — сказал Путин.
Он также попросил членов совета по русскому языку, не стесняясь, передавать свои идеи и предложения, чтобы их можно было проработать с правительством.
«Если вы видите, что где-то есть какие-то пробелы, лакуны, чего-то не хватает — пожалуйста, сразу, без всякого стеснения. Для этого, собственно, Совет и существует — для того, чтобы реагировать живо на все, что вокруг нас происходит, в той сфере, которой мы занимаемся, и вносить соответствующие поправочки своевременно», — добавил президент.