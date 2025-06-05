Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин пообещал проработать предложения по поддержке русского языка

Путин: предложения по поддержке русского языка будут обобщены и проработаны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Предложения, озвученные на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, будут обобщены и проработаны, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу всех поблагодарить за участие в нашей совместной работе, за ваши предложения, за идеи. Обязательно всё это обобщим, проработаем и будем учитывать в практической деятельности», — сказал Путин.

Он также попросил членов совета по русскому языку, не стесняясь, передавать свои идеи и предложения, чтобы их можно было проработать с правительством.

«Если вы видите, что где-то есть какие-то пробелы, лакуны, чего-то не хватает — пожалуйста, сразу, без всякого стеснения. Для этого, собственно, Совет и существует — для того, чтобы реагировать живо на все, что вокруг нас происходит, в той сфере, которой мы занимаемся, и вносить соответствующие поправочки своевременно», — добавил президент.