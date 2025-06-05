Путин пообещал проработать предложения по поддержке русского языка

«Если вы видите, что где-то есть какие-то пробелы, лакуны, чего-то не хватает — пожалуйста, сразу, без всякого стеснения. Для этого, собственно, Совет и существует — для того, чтобы реагировать живо на все, что вокруг нас происходит, в той сфере, которой мы занимаемся, и вносить соответствующие поправочки своевременно», — добавил президент.