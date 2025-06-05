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Путин вспомнил о работе с русским лингвистом Вербицкой

Путин назвал покойного лингвиста Вербицкую уникальным специалистом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Русский лингвист Людмила Вербицкая была уникальным специалистом и замечательным человеком, заявил президент России Владимир Путин, вспоминая о работе с ней в университете.

По итогам предыдущего заседания Совета Путин дал поручение учредить стипендию молодым русистам имени Людмилы Алексеевны Вербицкой.

«Очень хорошо, что мы вместе с вами известную работу, направление деятельности, о котором вы сейчас упомянули, связали с именем Вербицкой Людмилы Алексеевны. Потому что она была уникальным специалистом, замечательным человеком. Я имел честь и удовольствие работать с ней в университете вместе. А потом мы долгое время поддерживали отношения в том качестве, в котором я сейчас нахожусь», — сказал Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка.