Кроссворд на 6 июня 2025

6 июня отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина — поэта, драматурга и основоположника современного русского литературного языка. Без его творчества сложно представить русскую культуру, а строки из его произведений цитируют даже спустя два столетия. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете биографию «солнца русской поэзии».