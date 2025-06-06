Кроссворд на 6 июня 2025

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6 июня отмечаем день рождения Александра Сергеевича Пушкина — поэта, драматурга и основоположника современного русского литературного языка. Без его творчества сложно представить русскую культуру, а строки из его произведений цитируют даже спустя два столетия. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знаете биографию «солнца русской поэзии».
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.