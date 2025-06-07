Ответы на кроссворд от 6 июня 2025: интересные факты про Александра Сергеевича Пушкина

По горизонтали:
1. Гончарова
Наталья Николаевна Гончарова была супругой Александра Сергеевича Пушкина. Их венчание прошло 18 февраля 1831 года в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Во время обмена кольцами кольцо Пушкина упало на пол, а затем погасла его свеча: поэт назвал это плохим предзнаменованием. После смерти мужа Наталья Николаевна тяжело переживала утрату и заболела сама. Несмотря на свое состояние, она настояла, чтобы Пушкина похоронили в сюртуке, а не в камер-юнкерском мундире, который он не любил. День смерти Пушкина стал для нее траурным: в этот день она не покидала дом, погружалась в печальные воспоминания и отказывалась от пищи.
2. Язык
В 1820 — 1830-е годы был заложен фундамент современного русского литературного языка. Главную роль в этом процессе сыграл Пушкин, чьи произведения считаются эталоном языкового мастерства. Его заслуги не были признаны мгновенно: только в середине XX века, когда вышла статья В. В. Виноградова, эта точка зрения стала общепринятой. Несмотря на прошедшее время и эволюцию языка, основные элементы грамматики, фонетики и лексики, сформированные Пушкиным, остаются неизменными.
3. Дама
«Пиковая дама» — одно из первых русских произведений, получивших признание в Европе, которое было переведено на французский язык такими классиками, как Проспер Мериме и Андре Жид. Эта повесть стала основой для одноименной оперы Петра Чайковского. Она также была экранизирована более 15 раз как в России, так и за рубежом, включая адаптацию в формате фильма-оперы.
4. Гость
Пьеса Пушкина «Каменный гость», входящая в цикл «Маленькие трагедии», была написана после того, как он увидел премьеру русской версии оперы «Дон Жуан» Моцарта. Пушкин заимствовал некоторые элементы из либретто Лоренцо да Понте, но создал свое уникальное произведение. Под влиянием этой драмы выражение «каменный гость» стало крылатым: в русском языке оно иронически обозначает человека, который молчит в гостях, а также шутливо или неодобрительно указывает на того, кто слишком сильно жмет руку при встрече.
5. Керн
В июне 1825 года в Тригорском Анна Керн во второй раз встретилась с Пушкиным. Согласно легенде, Пушкин подарил ей стихотворение «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), цитируя Жуковского и назвав ее «гением чистой красоты». Но если верить дневникам Керн, поэт просто отдал ей вторую главу «Онегина», внутри которой лежал забытый листок с этим стихом. Пушкин забрал листок обратно, и считается, что стихотворение было на самом деле посвящено императрице Елизавете Алексеевне, в которую он был тайно влюблен.
По вертикали:
1. Онегин
Роман в стихах «Евгений Онегин» считается одним из важнейших произведений русской литературы. Пушкин писал роман более семи лет, и он воспринимал эту работу как творческий подвиг. В этом произведении раскрывается судьба русского дворянства начала XIX века и подробно описывается жизнь той эпохи: от моды и разговоров до социальных устоев. Роман охватывает образы крепостной деревни, московского дворянства и петербургского светского общества.
2. Няня
Арина Родионовна была крепостной, которая служила семье Ганнибалов, и стала няней Александра Пушкина, а также кормилицей его старшей сестры Ольги. Пушкин всю жизнь хранил к ней теплые чувства и посвятил ей такие стихотворения, как «Няне» и «Зимний вечер», а так же часто о ней вспоминал в своих письмах.
3. Рыцарь
«Скупой рыцарь» — одна из «маленьких трагедий» Пушкина, написанная осенью 1830 года в Болдино. Замысел пьесы, возможно, вдохновленный сложными отношениями с отцом, появился у поэта еще в январе 1826 года. Пушкин решился опубликовать пьесу только в 1836 году в первом номере «Современника» под инициалом Р., чтобы избежать упреков в незавершенности. Публикация была представлена как литературная мистификация с подзаголовком: «Сцена из Ченстоновой трагикомедии: The Covetous Knight», хотя у Ченстона не было произведения с таким названием.
4. Дантес
27 января на Черной Речке в Санкт-Петербурге произошла дуэль между Пушкиным и Дантесом. Дантес выстрелил первым, при этом тяжело ранив Пушкина: пуля повредила шейку бедра и проникла ему в живот, что в то время считалось смертельным. Поэт узнал о серьезности своего состояния от лейб-медика Арендта, который не стал скрывать от него правду. Пушкин выстрелил в ответ, в результате чего Дантес получил легкое ранение.
5. Арзамас
Закрытое дружеское литературное общество «Арзамас» объединяло сторонников «карамзинского» направления, целью которого была борьба с устаревшими литературными традициями. Членами были как литераторы (В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков, А. С. Пушкин), так и общественные деятели (С. С. Уваров, Д. Н. Блудов, Д. В. Дашков). Заседания проходили в форме веселых встреч. Название для кружка было взято из памфлета Блудова, а участники носили шуточные прозвища из баллад Жуковского: Жуковский — «Светлана», Пушкин — «Сверчок». На встречах читали эпиграммы, шутливые протоколы и обсуждали свои сочинения. Символом общества стал гусь арзамасской породы, которого подавали к столу.
Интересные факты об Александре Сергеевиче Пушкине:
- Болдинская осень 1830 года стала для Александра Сергеевича Пушкина самой продуктивной творческой порой. Из-за холерного карантина ему пришлось уехать в имение Большое Болдино, где он готовился к свадьбе с Натальей Гончаровой. За это время были завершены «Евгений Онегин», циклы «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», поэма «Домик в Коломне», 32 лирических стихотвновоорения и несколько критических статей. В жизни поэта были еще две «болдинские осени». В октябре 1833 года здесь он написал поэмы «Медный всадник» и «Анджело», сказки «О рыбаке и рыбке» и «О мертвой царевне и о семи богатырях», «Пиковую даму», ряд стихотворений и закончил «Историю Пугачева». Осенью 1834 года Пушкин снова жил в Болдине, но написал лишь «Сказку о золотом петушке».
- В 1830-х годах Александр Сергеевич Пушкин получил прозвище «русский Байрон». Сам поэт также признавался, что «сходил от него с ума». Элегия «Погасло дневное светило…», в подзаголовке которой Пушкин указал «Подражание Байрону» стало первым произведением, написанным поэтом в ссылке. На образ Евгения Онегина также оказали значительное влияние «байронические герои» Лорда Байрона, такие как Дон Жуан и Чайлд-Гарольд.
- Признание величия Александра Сергеевича Пушкина формировалось постепенно. Уже при жизни его называли гением. Со второй половины 1820-х он закрепил за собой статус «первого русского поэта», что привело к формированию культа личности среди читателей. После смерти поэта, Владимир Одоевский назвал его «Солнцем русской поэзии», тем самым закрепив этот образ в культуре. Филологи признают его основоположником современного русского литературного языка, а его произведения считают эталонными, как работы Данте в Италии или Гете в Германии.
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