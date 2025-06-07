Ответы на кроссворд от 6 июня 2025: интересные факты про Александра Сергеевича Пушкина

1. Гончарова

Наталья Николаевна Гончарова была супругой Александра Сергеевича Пушкина. Их венчание прошло 18 февраля 1831 года в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Во время обмена кольцами кольцо Пушкина упало на пол, а затем погасла его свеча: поэт назвал это плохим предзнаменованием. После смерти мужа Наталья Николаевна тяжело переживала утрату и заболела сама. Несмотря на свое состояние, она настояла, чтобы Пушкина похоронили в сюртуке, а не в камер-юнкерском мундире, который он не любил. День смерти Пушкина стал для нее траурным: в этот день она не покидала дом, погружалась в печальные воспоминания и отказывалась от пищи.