В Петербурге выпустили в Финский залив серых тюленят после реабилитации

С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Четырех серых тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Малышей-тюленят обнаружили на берегу Финского залива после сильных штормов, разрушивших ледовые поля — естественную среду, где самки выкармливают потомство. Особенно тяжелым оказалось состояние детеныша, найденного с обширной резаной раной в бухте Ермиловская. По оценке специалистов, травма могла быть вызвана либо контактом с рыболовными сетями, либо ударом судового винта. Несмотря на начавшееся воспаление, тюлененка удалось полностью вылечить. Животные прошли двухмесячную реабилитацию в центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих.
«Новый выпуск в Финский залив маленьких тюленей — подопечных Фонда друзей балтийской нерпы — приурочили в Петербурге к Всемирному дню окружающей среды», — говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре тюленя — три самца и одна самка — не только полностью восстановились, но и окрепли, достигли необходимого для выживания веса и освоили нужные навыки.
«Правительство города максимально ответственно относится к охране природы, сохранению ресурсов, защите растительного и животного мира. Мы активно включились в реализацию нового национального проекта “Экологическое благополучие”, который пришел на смену нацпроекту “Экология”. Создали в границах Петербурга 17 особо охраняемых природных территорий и планируем сделать еще три. Оздоравливаем водные объекты. Лечим и возвращаем в естественную среду животных и птиц… Комплексная работа позволяет нам сохранять редкие виды флоры и фауны, поддерживать биоразнообразие в регионе», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Уточняется, что сотрудники фонда и волонтеры стараются сохранить животных дикими, не дать им привыкнуть к человеку. Это гарантия того, что выпущенный питомец легко сможет самостоятельно прокормиться и снова стать полноправным обитателем естественной среды.
Всего в новом сезоне специалисты уже выпустили в естественную среду обитания 13 серых тюленей. Сейчас в центре продолжают реабилитацию 27 ластоногих — 16 серых тюленей и 11 нерп (пять балтийских кольчатых и шесть ладожских).
Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом.
Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в Репино. В центре под присмотром специалистов фонда проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.