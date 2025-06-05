Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах

«Я хотел бы сейчас вернуться к Сергею Сергеевичу (Кравцову, министру просвещения РФ — ред.). А что у нас с изучением Пушкина в школе?» — спросил Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.