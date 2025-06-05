Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил рассказать ему о том, что происходит с изучением произведений великого русского поэта Александра Пушкина в российских школах.
«Я хотел бы сейчас вернуться к Сергею Сергеевичу (Кравцову, министру просвещения РФ — ред.). А что у нас с изучением Пушкина в школе?» — спросил Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Кравцов отметил, что в единой программе по литературе изучение произведений Александра Пушкина начинается с начальной школы.
«Золотой стандарт нашей литературы, он отражен в программе», — добавил министр.