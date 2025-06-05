Путин вспомнил разговор с поэтом-песенником Добронравовым

«Николай Николаевич Доборонравов мне как-то сказал, спросил — вот тема какая, как вы считаете, наиболее важная для государства, для страны? Давайте мы пообсуждаем, поговорим на эту тему, подумаем. А мы потом с Александрой Николаевной (ред. — Пахмутовой) могли бы подумать, как это все красиво, талантливо, грамотно оформить в интересах страны», — вспомнил Путин в ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.