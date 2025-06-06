Сколько видов насекомых существует в мире

А если говорить не о видах, а о численности и массе, цифры становятся по-настоящему поразительными. Те же 22 тысячи видов муравьев дают общее количество в 20 квадриллионов особей — это число с 15 нулями. Если один муравей весит около трех миллиграммов, то вся совокупная масса превышает 60 миллиардов килограммов. Для наглядности: это примерно столько же, сколько весят семь миллионов школьных автобусов, 600 авианосцев или около 20% общей массы всего человечества.