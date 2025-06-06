Сколько видов насекомых существует в мире

Доцент кафедры биологии американского Государственного университета Кеннесо Николас Грин рассказал The Conversation, что из себя представляет биологический вид, сколько насекомых существует на Земле и в чем сложности подсчета таких особей.
Кто такие насекомые
Относятся к членистоногим — животным с жестким внешним скелетом и суставчатыми конечностями. Но не все представители такого типа — насекомые. Например, пауки, омары и многоножки таковыми не считаются. Насекомые — это класс с характерными признаками: шестью ногами, парой усиков и тремя частями тела — головой, грудью и брюшком.
Большинство еще обладают крыльями. Но некоторые виды, например блохи, прекрасно справляются без способности летать. Также устройство зрительной системы всех насекомых отличается от человеческой. Вместо одной линзы в глазу — множество: у мухи — около пяти тысяч, а у стрекозы — до 30 тысяч.
Одни насекомые помогают людям в сельском хозяйстве, производстве промышленных товаров и лекарств. Другие виды причиняют вред, например переносят болезни или поедают посевы.
Что такое биологический вид
Так называется основная единица классификации живых организмов. Когда говорится «муравей», «муха» или «бабочка», чаще всего имеется в виду не конкретный вид, а целая категория, которая включает сотни, а порой и тысячи различных видов. К примеру, только бабочек известно около 18 тысяч видов — от монарха до зебры-парусника и капустной белянки.
Видом считается группа организмов, которые способны скрещиваться между собой. Так, пчела не спарится с муравьем, но и шмель с коричневой полосой — со шмелем с красной полосой тоже. При этом каждому виду присваивается уникальное научное название на латыни, чтобы ученые быстро и точно определяли, о каком организме идет речь.
Сколько видов насекомых существует
Установить точное количество крайне сложно, так как ежегодно одни исчезают, а другие появляются. Поэтому исследователи прибегают к статистическим оценкам.
Так, в 2018 году ученые выяснили, что на Земле существует около 5,5 миллиона видов насекомых. При этом только разных жуков насчитывается около 1,5 миллиона. Для сравнения: науке известно около 120 тысяч видов мух, 30 тысяч — кузнечиков и сверчков, 22 тысячи — муравьев, 3500 — комаров.
Интересно, что изучить исследователи успели пока только примерно миллион видов насекомых, а свыше 4,5 миллиона до сих пор не открыли. То есть более 80% всего разнообразия остается неизвестным.
А если говорить не о видах, а о численности и массе, цифры становятся по-настоящему поразительными. Те же 22 тысячи видов муравьев дают общее количество в 20 квадриллионов особей — это число с 15 нулями. Если один муравей весит около трех миллиграммов, то вся совокупная масса превышает 60 миллиардов килограммов. Для наглядности: это примерно столько же, сколько весят семь миллионов школьных автобусов, 600 авианосцев или около 20% общей массы всего человечества.