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Путин высказался о современных песнях

Путин: тексты современных песен нужно писать талантливо.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о текстах современных песен, отметил, что «на потребу дня» тоже нужно писать талантливо.

В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поэт Александр Шаганов высказался о будущем конкурсе песенной поэзии, который предлагается провести в России. По его мнению, в рамках конкурса особое внимание надо уделять новым патриотическим песням, которые создаются не «на потребу дня», а по «творческому порыву». Он пообещал, что если у молодого автора не получится высокохудожественно воплотить свой замысел в жизнь, ему помогут наставники. Шаганов отметил, что этот конкурс можно провести уже в ближайшее время и попросил президента дать соответствующее поручение.

«Вот то, что вы сказали по поводу того, чтобы не писать “на потребу дня”, а только по зову душевному, по зову сердца. Но и “на потребу дня” тоже нужно писать талантливо», — отреагировал Путин.

Шаганов пояснил, что он имел в виду то, чтобы «не писать на высокую тему с холодным сердцем».

«С вами не поспоришь, согласен», — улыбнулся президент.

«Конечно, поддержим. Конечно, сделаем. Именно так, как вы предлагаете», — добавил он, говоря о предложениях, касающихся проведения конкурса.

Ранее на заседании советник президента по культуре Елена Ямпольская предложила провести конкурс песенной поэзии и присвоить ему имя поэта Николая Добронравова.