Путин высказался о современных песнях

В ходе заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поэт Александр Шаганов высказался о будущем конкурсе песенной поэзии, который предлагается провести в России. По его мнению, в рамках конкурса особое внимание надо уделять новым патриотическим песням, которые создаются не «на потребу дня», а по «творческому порыву». Он пообещал, что если у молодого автора не получится высокохудожественно воплотить свой замысел в жизнь, ему помогут наставники. Шаганов отметил, что этот конкурс можно провести уже в ближайшее время и попросил президента дать соответствующее поручение.