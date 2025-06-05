Хронология машинного обучения: от логики Буля до нейросетей

Аналогичные исследования шли в СССР, а в конце 1970-х ввели стандартизированную форму записи почтовых индексов — шестизначные цифры, написанные в специальных окошках с прямыми засечками, чтобы их можно было обрабатывать автоматически. Цифры должны были быть напечатаны или написаны от руки максимально четко и строго по шаблону, чтобы машины могли «считать» их при помощи простейших алгоритмов распознавания. Это был один из ранних примеров использования машинного обучения, или, точнее, механизмов шаблонного сопоставления, в СССР.