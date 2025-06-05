Быть Джоном Уиковичем: в «Балерине» больше России, чем во всей серии

О Еве мы знаем не так уж много. В прологе ее отца, наемного убийцу, самого убивают загадочные люди. Еве удается спастись, и приют ей дает один из преступных кланов. «Ты у нас теперь будешь кикимора», — говорят ей там — и российский зал ложится на пол от хохота. Тут стоит сказать, что «Балерина» не столько комедийный, сколько комический боевик, над которым смеешься там, где вроде не особо это запланировано авторами. Так, у Евы в детстве есть любимая игрушка, музыкальная шкатулка с балериной. «Чайковский…» — задумчиво произносит один из собеседников Евы. И зал опять хохочет, настолько это нелепо и банально звучит, да и больше персонажу явно сказать нечего. Точно так же, как одной из важных локаций стал театр с фамилией Тарковского на фасаде, но и тут авторам не хватает то ли эрудиции, то ли желания как-то продолжить это линию, развить образ. При этом на фасаде написано: Tarkovsky series Andrey Rublev Trinity, что даже непонятно, как переводить. То ли у них там крутят сериал Тарковского под названием «Андрей Рублев Троица», то ли лень было в «Википедии» проверять, как фильм называется.