Быть Джоном Уиковичем: в «Балерине» больше России, чем во всей серии

Широкий прокат с 5 июня: «Балерина» в России вышла не предсеансовым обслуживанием, а совершенно традиционно. И хотя это голливудский блокбастер, который некоторые критики уже назвали главным боевиком лета 2025 года, он как будто сделан про Россию и для России. Кроме Бабы-яги, также известной как Джон Уик, там есть кикиморы, ретроспектива Тарковского (название фильма «Андрей Рублев» переврано), музыка Чайковского и множество других элементов русской культуры. Пожалуй, можно даже считать картину этно-экшеном, хотя там есть и американский мегаполис, и альпийская деревня, и злачные места Праги. Только вот балета маловато. «Известия» посмотрели фильм и делятся впечатлениями.
Комический боевик.
События «Балерины» разворачиваются между третьей и четвертой частями саги про Джона Уика, но фильм сделан таким образом, чтобы быть понятным любой аудитории. В том числе той, которая о Джоне Уике только слышала. Хотя, конечно, если бы российское название было бы что-то вроде «Джон Уик: Балерина», это бы лучше соответствовало фильму.
Вселенная Джона Уика — это мир, которым тайно правят крупные преступные кланы. В каждом свой строгий кодекс чести, зато адепты настолько круты, что никакая полиция им не указ. Единственные достойные соперники у них — это супербойцы из других кланов. А самый-самый легендарный среди всех — стареющий Джон Уик в исполнении Киану Ривза. Он появится в «Балерине», но главный герой тут не он, а некая Ева.
О Еве мы знаем не так уж много. В прологе ее отца, наемного убийцу, самого убивают загадочные люди. Еве удается спастись, и приют ей дает один из преступных кланов. «Ты у нас теперь будешь кикимора», — говорят ей там — и российский зал ложится на пол от хохота. Тут стоит сказать, что «Балерина» не столько комедийный, сколько комический боевик, над которым смеешься там, где вроде не особо это запланировано авторами. Так, у Евы в детстве есть любимая игрушка, музыкальная шкатулка с балериной. «Чайковский…» — задумчиво произносит один из собеседников Евы. И зал опять хохочет, настолько это нелепо и банально звучит, да и больше персонажу явно сказать нечего. Точно так же, как одной из важных локаций стал театр с фамилией Тарковского на фасаде, но и тут авторам не хватает то ли эрудиции, то ли желания как-то продолжить это линию, развить образ. При этом на фасаде написано: Tarkovsky series Andrey Rublev Trinity, что даже непонятно, как переводить. То ли у них там крутят сериал Тарковского под названием «Андрей Рублев Троица», то ли лень было в «Википедии» проверять, как фильм называется.
Так вот, кикимора. У спецагентов с этим позывным задача заключается в том, чтобы быть ангелом-хранителем. Любой ценой надо защитить выбранного человека, жестоко расправляясь с врагами. Это умение Ева оттачивает годами, для прикрытия работая в театре балериной. Правда, стоит сказать, что балерина как раз из нее никудышная и сцены, где Анна де Армас, исполнительница главной роли, пытается выполнить простейший поворот, вызывают у российской публики новые приступы хохота. Непонятно, как за столько лет тренировок девочка так не овладела азами профессии, даром что убивать научилась вполне пристойно. Практически как белорус Джон Уик (да, этот герой рассказывал про свои корни в одном из прошлых фильмов серии).
Комично выглядят поединки, где балерина Ева уничтожает полчища врагов таким образом, чтобы каждому сопернику уделить достаточно экранного времени и никому не было обидно. Поэтому она не торопится использовать огнестрельное оружие, предпочитая подручные предметы. А противники ведут себя по-джентльменски, терпеливо дожидаются своей очереди, не нападают сразу. Есть есть выбор, стрелять или драться на кулаках, чаще выбирают второе. Поскольку бить женщин они не любят, то чаще всего они стараются швырнуть Еву о стол или о стену, в крайнем случае на пол.
Фильм, может, поэтому и называется «Балерина»: здесь всё условно, как в балете, и незачем ждать не только реалистичности, но даже правдоподобия. И сама Ева условна. Мы о ее внутреннем мире знаем лишь то, что ей нравится мстить за свое поруганное детство, но и внешне она тоже для нас загадка. Мы видим ее татуировки, но хоть раз бы нам показали ее шрамы, ведь Еве вечно не везет. То осколок стекла в плечо вонзится, то ножом ее пырнут, а она даже внимания не обращает. Пустяки, дело житейское, важно уничтожить врага, сделав это красиво, чтобы самой приятно было. Совсем как завещал Джон Уик, на которого Ева старается равняться и подтягиваться к нему насколько возможно.
Кто играет в «Балерине».
Много веселых встреч в фильме. Директор театра имени Андрея Арсеньевича Тарковского и по совместительству глава клана «Русска Рома», сыгран Анжеликой Хьюстон, которая здесь возвращается к своему самому известному образу, Мортише Аддамс из легендарной дилогии. Она даже говорит примерно как там, только чуть более топорно. Диалоги в фильме вообще замечательные: герои словно вооружились цитатниками, купленными в дешевых книжных, и общаются больше частью афоризмами. Впрочем, такими, что их не особо хочется запоминать и цитировать. Что-то вроде того, что одной пули для полного счастья вполне достаточно, столько дел можно наворотить этой пулей и она может защитить, а может и убить. Смысл примерно такой, и скоро на форумах можно будет много изречений из фильма увидеть в виде мемов, они этого заслуживают.
Эффектно грустит в кадре Гэбриел Бирн, и видно, что вспоминает артист, как он в 1990-е снимался у Джима Джармуша в «Мертвеце», играл у братьев Коэн в «Перекрестке Миллера». А еще раньше его приглашали Коста-Гаврас и Майкл Манн. А сейчас вот Бирн уже не тот, приходится ему быть суперзлодеем-психопатом, который не может справиться с отдельно взятой балериной-неудачницей.
Очень хочет сказать что-то умное Иэн Макшейн, его герой не первый раз появляется в серии «Джон Уик». Его здесь красиво одели, у него чудесный шейный платок, интерьеры у него богатые, и в чем-то он даже интеллигентный. Когда Макшейна снимали Вуди Аллен и Франко Дзеффирелли, там с диалогами был полный порядок. А теперь что? Это ведь его герой произносит фамилию Чайковского и запинается, стараясь выглядеть не слишком нелепо после такого эпикфейла.
Есть еще Норман Ридус, суперзвезда «Ходячих мертвецов» и видеоигры Death Stranding. Играть ему тут особо нечего, но несколько ярких экранных минут он себе всё же выбил. Правда, тоже с диалогами не повезло, но, с другой стороны, это ведь всё же экшен. Может, не надо ждать чего-то особенного.
Почему всё же девушка?
За последние 10 лет в кино четко сформировался запрос на экшен-героинь с внутренней драмой, которые не лишены харизмы и способности эффектно и эффективно убивать. Будь то «Наемный убийца» с Натали Эммануэль или «Фуриоса» с Анной Тейлор-Джой — суть не меняется. Но Киану Ривз, один из продюсеров, не хотел видеть в «Балерине» очередную «Чудо-женщину 1984» (2020) или «Взрывную блондинку» (2017), и поэтому, как говорят, режиссеру и поручили отойти от мрачного и серьезного тона боевиков про Уика, разбавив его большим количеством шуток и гэгов. Позволим себе маленький спойлер, чтобы еще раз проиллюстрировать юмор в фильме. В какой-то момент мы оказывается в театре, где на сцене идет «Лебединое озеро». Неужели матерая убийца взялась за ум и научилась танцевать, думаем мы? И начинаем искать ее среди балерин. Но Ева находится в зале. Не ладится у нее с танцами, что ты будешь делать. В прошлых фильмах об Уике, кстати, Еву играла другая актриса, профессиональная танцовщица Юнити Фелан, которая куда больше похожа на балерину, чем де Армас. Ладно, если хочется балет — пожалуйте на «Черного лебедя», там Портман действительно очень старалась и трудилась, пусть даже и не хватала звезд с неба.
Но Анну де Армас публика любит, не просто так несколько лет назад актрису выбрали девушкой Бонда. И в образе Евы ее приняли задолго до выхода фильма в прокат. Например, недавно ее героиню добавили в популярный боевик Call of Duty: Black Ops 6.
Фильм вышел в России на сутки раньше премьеры в США, на ближайшие недели он обречен стать лидером бокс-офиса, это ясно. А мы в качестве постскриптума отметим маленький, но очень изящный оммаж, который оценят не все фанаты фильма. В одной сцене смонтирована боевая хореография с кадром из комедии с Бастером Китоном, и таким образом проводится забавная параллель. Как и Китон, герои фильма не улыбаются, а предметы вокруг них немедленно начинают хаотично танцевать, создавая парадоксальные ситуации. За такие вещи прощаешь фильмам многое, хотя лучше было бы показывать короткометражки Китона прямо перед сеансами «Балерины». Получилось бы и смешно, и стильно. Может, кто-то еще и додумается.