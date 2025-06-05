Последние новости к вечеру 5 июня 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 июня 2025 года.
РФ ответит на атаку по аэродромам так, как сочтут нужным военные
Россия оставляет за собой право ответить на атаки Украины по аэродромам так, как решат военные, заявил Песков. Он подчеркнул, что данные атаки свидетельствуют о терроризме киевского режима на государственном уровне.
ВС России поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ
Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВСУ, включая цеха по сборке, хранению и запуску ударных беспилотников. Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.
Подрыв стал причиной повреждения ж/д путей в Воронежской области
Обыски прошли в редакции Ura.ru в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошли обыски в офисе интернет-издания и по адресам проживания сотрудников. Союз журналистов России выразил редакции поддержу и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
Скончался Анатолий Гуницкий, поэт, драматург, журналист и сооснователь группы «Аквариум». Ему был 71 год. Он участвовал в создании первых альбомов группы, писал пьесы и тексты песен, в том числе для фильма «Брат-2».