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Последние новости к вечеру 5 июня 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 5 июня 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 5 июня — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 5 июня 2025 года.

РФ ответит на атаку по аэродромам так, как сочтут нужным военные

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Россия оставляет за собой право ответить на атаки Украины по аэродромам так, как решат военные, заявил Песков. Он подчеркнул, что данные атаки свидетельствуют о терроризме киевского режима на государственном уровне.

ВС России поразили цеха по сборке ударных дронов ВСУ

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Минобороны РФ заявило об ударах по объектам ВСУ, включая цеха по сборке, хранению и запуску ударных беспилотников. Также поражены пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Подрыв стал причиной повреждения ж/д путей в Воронежской области

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Железнодорожный путь был поврежден в результате подрыва взрывного устройства перед проходом поезда, сообщили в ФСБ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, расследование поручено центральному аппарату ведомства.

Обыски прошли в редакции Ura.ru в Екатеринбурге

Источник: Донат Сорокин/ТАСС

В Екатеринбурге прошли обыски в офисе интернет-издания и по адресам проживания сотрудников. Союз журналистов России выразил редакции поддержу и пообещал оказать всю необходимую помощь.

Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Источник: Алексей Смышляев/ТАСС

Скончался Анатолий Гуницкий, поэт, драматург, журналист и сооснователь группы «Аквариум». Ему был 71 год. Он участвовал в создании первых альбомов группы, писал пьесы и тексты песен, в том числе для фильма «Брат-2».