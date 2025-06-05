Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России

«Это решение отражает курс на сохранение и укрепление многонациональной культуры России, ярким воплощением которой является Дагестан. Не сомневаюсь, что такой шаг поможет не только сберечь уникальное языковое богатство нашей страны, но и дать импульс для его развития на государственном уровне», — написал Меликов.