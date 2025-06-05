Глава Дагестана оценил инициативу Путина о Дне языков народов России

МАХАЧКАЛА, 5 июн — РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина ежегодно отмечать День языков народов России 8 сентября, в день рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, поможет не только сберечь уникальное языковое богатство страны, но и даст импульс для его развития на государственном уровне, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале.
В четверг в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России президент РФ Владимир Путин предложил учредить День языков народов России и отмечать его 8 сентября, в день рождения Расула Гамзатова.
«Это решение отражает курс на сохранение и укрепление многонациональной культуры России, ярким воплощением которой является Дагестан. Не сомневаюсь, что такой шаг поможет не только сберечь уникальное языковое богатство нашей страны, но и дать импульс для его развития на государственном уровне», — написал Меликов.
Для каждого дагестанца очень важно, что глава государства подчеркнул значимость наследия «поэта аула и планеты» — человека, чьи стихи звучат более чем на 80 языках мира, заявил Меликов. Он поблагодарил президента «за созидательную инициативу в память о великом Расуле Гамзатове», с которым Путин был знаком лично.