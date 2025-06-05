Прием семаглутида удваивает вероятность развития дистрофии сетчатки у диабетиков

Руководствуясь этой идеей, ученые разделили участников наблюдений на группы в соответствии с их возрастом и сопоставили то, как часто диагностировалось это заболевание у пациентов в первые три года после начала их лечения. Этот анализ показал, что с учетом всех возможных побочных факторов, дистрофия сетчатки была выявлена у 0,2% пациентов, принимавших семаглутид и его аналоги, а также у 0,1% диабетиков, получавших иные формы терапии.