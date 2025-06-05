Прием семаглутида удваивает вероятность развития дистрофии сетчатки у диабетиков

ТАСС, 5 июня. Исследователи из Канады открыли свидетельства того, что прием лекарств от диабета на базе семаглутида и похожих на него молекул более чем вдвое повышает вероятность развития возрастной дистрофии сетчатки глаза у пожилых пациентов с инсулиновой невосприимчивостью. Результаты наблюдений медиков были опубликованы в статье в научном журнале JAMA Ophthalmology.
«Проведенные нами наблюдения показывают, что прием семаглутида и других лекарств, воздействующих на рецепторы GLP-1R, ведет к удвоению риска развития неоваскулярных форм возрастной дистрофии сетчатки у диабетиков в возрасте. Это говорит о том, что лечащим врачам следует наблюдать за состоянием глаз пациентов, получающих эти препараты, и учитывать этот риск при подборе лечения», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа канадских медиков под руководством доцента Университета Торонто Раджива Муни при наблюдениях за состоянием здоровья 139 тыс. пациентов, треть из которых принимала лекарства на базе семаглутида и его аналогов для борьбы с диабетом, а остальные 66% — другие типы противодиабетических препаратов.
Семаглутид и его аналоги нормализуют круговорот инсулина в организме больных, воздействуя на рецепторы GLP-1R, присутствующие в клетках многих тканей тела, в том числе сетчатки и питающих ее кровеносных сосудов. Исследователи заинтересовались тем, насколько благоприятным является это воздействие, для чего ученые проследили за тем, как часто у пожилых диабетиков, принимавших семаглутид и другие лекарства, развивалась дегенерация сетчатки, связанная с разрастанием кровеносных сосудов.
Руководствуясь этой идеей, ученые разделили участников наблюдений на группы в соответствии с их возрастом и сопоставили то, как часто диагностировалось это заболевание у пациентов в первые три года после начала их лечения. Этот анализ показал, что с учетом всех возможных побочных факторов, дистрофия сетчатки была выявлена у 0,2% пациентов, принимавших семаглутид и его аналоги, а также у 0,1% диабетиков, получавших иные формы терапии.
Как отмечают ученые, повышенный риск развития болезни сохранился и при учете всех побочных факторов, в том числе других хронических болезней, пола и этнической принадлежности. Это говорит о том, что прием лекарств, воздействующих на рецепторы GLP-1R, пока неизвестным образом удваивает риск развития дегенерации сетчатки глаза. Последующие опыты на животных и наблюдения за диабетиками, как надеются ученые, помогут раскрыть причину этого и понять, как с этим можно бороться.
О семаглутиде.
Лираглутид, семаглутид и похожие на них лекарства представляют собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.