Какие категории россиян могут рассчитывать на пенсии более 50 тысяч рублей

— С 2024 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии — 15 лет, при этом мужчина должен быть не младше 63 лет, а женщина — не младше 58 лет. Надо учитывать, что стаж начисляется только за периоды трудовой деятельности, в которые были отчисления страховых взносов. Однако некоторые нетрудовые периоды также засчитываются в стаж: при уходе за ребенком до полутора лет или за инвалидом, а также в периоде пособий по безработице, — сообщила Рудакова.