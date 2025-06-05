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Какие категории россиян могут рассчитывать на пенсии более 50 тысяч рублей

В России отдельные категории граждан могут рассчитывать на пенсионные выплаты за выслугу лет в размере более 50 тысяч рублей. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», кто может получать такие пенсии.

В России отдельные категории граждан могут рассчитывать на пенсионные выплаты за выслугу лет в размере более 50 тысяч рублей. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», кто может получать такие пенсии.

Как рассказала юрист, право на такую пенсию имеют около 2,7 миллиона россиян.

— В эту категорию входят военнослужащие, сотрудники ФСИН, Росгвардии, МВД, государственные и гражданские служащие. Для каждой категории установлены свои требования к минимальному стажу, — говорит она.

Специалист отметила, что размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов.

— С 2024 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии — 15 лет, при этом мужчина должен быть не младше 63 лет, а женщина — не младше 58 лет. Надо учитывать, что стаж начисляется только за периоды трудовой деятельности, в которые были отчисления страховых взносов. Однако некоторые нетрудовые периоды также засчитываются в стаж: при уходе за ребенком до полутора лет или за инвалидом, а также в периоде пособий по безработице, — сообщила Рудакова.

Эксперт объяснила, что стаж свыше 15 лет не влияет на размер страховой пенсии: выплата зависит от количества пенсионных коэффициентов.

— Для достижения желаемого уровня пенсии в 50 тысяч рублей, нужно иметь зарплату, на которую будут начисляться соответствующие взносы, которые составляют примерно 22 процента от зарплаты (страховые взносы), — поделилась собеседница «ВМ».

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, если у пенсионера в июле родится ребенок, или же один супруг-иждивенец получит пенсию меньше, чем второй, у россиянина появляется полное право на увеличение фиксированной выплаты.