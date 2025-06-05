Какие категории россиян могут рассчитывать на пенсии более 50 тысяч рублей

В России отдельные категории граждан могут рассчитывать на пенсионные выплаты за выслугу лет в размере более 50 тысяч рублей. Юрист Елена Рудакова рассказала «Вечерней Москве», кто может получать такие пенсии.
Как рассказала юрист, право на такую пенсию имеют около 2,7 миллиона россиян.
Специалист отметила, что размер выплат рассчитывается индивидуально и зависит от нескольких факторов.
— С 2024 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии — 15 лет, при этом мужчина должен быть не младше 63 лет, а женщина — не младше 58 лет. Надо учитывать, что стаж начисляется только за периоды трудовой деятельности, в которые были отчисления страховых взносов. Однако некоторые нетрудовые периоды также засчитываются в стаж: при уходе за ребенком до полутора лет или за инвалидом, а также в периоде пособий по безработице, — сообщила Рудакова.
Эксперт объяснила, что стаж свыше 15 лет не влияет на размер страховой пенсии: выплата зависит от количества пенсионных коэффициентов.
— Для достижения желаемого уровня пенсии в 50 тысяч рублей, нужно иметь зарплату, на которую будут начисляться соответствующие взносы, которые составляют примерно 22 процента от зарплаты (страховые взносы), — поделилась собеседница «ВМ».
Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, если у пенсионера в июле родится ребенок, или же один супруг-иждивенец получит пенсию меньше, чем второй, у россиянина появляется полное право на увеличение фиксированной выплаты.