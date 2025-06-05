Из-за взрыва на путях под Воронежем задерживается 21 поезд

В Воронежской области неизвестные подорвали железнодорожные пути «непосредственно перед прохождением поезда». Благодаря быстрой реакции машиниста и поездной бригады трагедии удалось избежать — никто не пострадал. Повреждено ж/д полотно, поэтому в пути задержались более 20 поездов. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. За последние две недели это уже пятый подрыв на железной дороге в приграничных регионах РФ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».