В Туле завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также поздравил спортсменов — участников Кубка. «Хочу сказать вам всем, что вы та самая силища, которая не только способна сносить врага на поле брани, но и та силища, которая способна укрепить наше государство, сделать наше общество еще более единым, сильным и монолитным, воспитать нашу молодежь и двигать нашу страну вперед. Вы настоящее и будущее нашей огромной, замечательной, многонациональной страны! Спасибо еще раз за ваш воинский подвиг. Спасибо за ваш жизненный путь», — подчеркнул Дмитрий Миляев.