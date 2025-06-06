В Туле завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

В течение нескольких дней ветераны СВО соревновались в пулевой стрельбе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и волейболе сидя. Также впервые в истории Кубка прошли состязания по спортивному метанию ножа и дисциплинам спорта лиц с нарушением зрения — пауэрлифтингу и настольному теннису (шоудауну).
Победителей и участников «Кубка Защитников Отечества» поздравила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«От лица Министерства обороны Российской Федерации, Государственного фонда “Защитники Отечества” поздравляю участников специальной военной операции с торжественным завершением межрегионального “Кубка Защитников Отечества” в Туле. Эти дни были насыщены эмоциями и яркими победами. Мы бесконечно ценим наших героев, гордимся их достижениями. Именно они олицетворяют мужество, честь, отвагу, верность принципам. Это люди, которые умеют ставить высокие цели и добиваться их. Желаю всем успехов, новых горизонтов и побед!» — сказала Анна Цивилева.
С обращением к участникам соревнований выступил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.
«Все проведено на высшем уровне, спасибо организаторам! Отрадно, что в спортивную программу были включены дисциплины спорта слепых. Отмечу, что возрос спортивный уровень и на площадках мы увидели борьбу, которая по накалу, страстям, зрелищности и эмоциям не уступала крупнейшим соревнованиям паралимпийцев. Ветераны СВО активно тренируются у себя в регионах, и многие из них уже выступают на всероссийских паралимпийских соревнованиях, достойно представляя регион, а самые лучшие входят в составы сборных страны. Поздравляю победителей и призеров, ждем вас на всероссийском финале», — заявил Павел Рожков.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также поздравил спортсменов — участников Кубка. «Хочу сказать вам всем, что вы та самая силища, которая не только способна сносить врага на поле брани, но и та силища, которая способна укрепить наше государство, сделать наше общество еще более единым, сильным и монолитным, воспитать нашу молодежь и двигать нашу страну вперед. Вы настоящее и будущее нашей огромной, замечательной, многонациональной страны! Спасибо еще раз за ваш воинский подвиг. Спасибо за ваш жизненный путь», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
Высокий уровень организации соревнований оценили и сами участники. «Победить было достаточно тяжело, ведь соперник тоже усердно тренировался. Планирую и дальше играть в настольный теннис и развивать навыки», — поделился впечатлениями победитель соревнований по настольному теннису (шоудауну) среди ветеранов СВО с нарушением зрения Илья Еропкин из Тамбовской области.
«Нам есть к чему стремиться, тренировочный процесс будем продолжать. Уверен, что впереди нас ждут только победы. Хотелось бы выразить благодарность фонду “Защитники Отечества”, который оказывает нам поддержку в любых вопросах, а также нашему тренеру Николаю Ивановичу Зеликову за подготовку команды к Кубку», — поделился впечатлениями ветеран СВО из Московской области Сергей Горский, занявший второе место в составе команды по волейболу сидя.
Фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России, региональными властями и при поддержке Минспорта РФ проводит «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов из всех регионов России.
Соревнования в Туле дали старт циклу межрегиональных этапов «Кубка Защитников Отечества», которые пройдут в этом году для ветеранов СВО. В следующих состязаниях примут участие герои из Дальневосточного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.
Кроме того, отдельно пройдут всероссийские соревнования по следж-хоккею, волейболу сидя и футболу ампутантов, а также турниры по плаванию, армрестлингу и стендовой стрельбе. Для этого фонд «Защитники Отечества» обеспечит героев спортивными протезами, креслами-колясками для занятий спортом и техническими средствами реабилитации для игры в следж-хоккей.