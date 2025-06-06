В Прикамье на месяц изменится схема движения по трассе Кунгур — Соликамск

Схема движения по трассе Кунгур — Соликамск в Прикамье изменится почти на месяц, сообщает Министерство транспорта Пермского края.
Корректировки будут действовать с 9 июня по 6 июля на участке автодороги от 297-го до 300-го километра (вблизи поворота в сторону Усолья).
Как поясняют в минтрансе со ссылкой на краевое управление автомобильных дорог и транспорта, причиной введения изменений в схему движения стали предстоящие работы по переустройству трубопровода с дальнейшей сменой земляного полотна и асфальтового покрытия.
На схеме, опубликованной минтрансом, указано, что движение на участке трассы будет закрыто по одной полосе, а на соседней введут реверсивное движение со светофором.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок. Не забудьте поделиться схемой с близкими и знакомыми», — говорят в минтрансе.