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В Прикамье на месяц изменится схема движения по трассе Кунгур — Соликамск

На участке автодороги введут реверсивное движение.

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Источник: Министерство транспорта Пермского края

Схема движения по трассе Кунгур — Соликамск в Прикамье изменится почти на месяц, сообщает Министерство транспорта Пермского края.

Корректировки будут действовать с 9 июня по 6 июля на участке автодороги от 297-го до 300-го километра (вблизи поворота в сторону Усолья).

Как поясняют в минтрансе со ссылкой на краевое управление автомобильных дорог и транспорта, причиной введения изменений в схему движения стали предстоящие работы по переустройству трубопровода с дальнейшей сменой земляного полотна и асфальтового покрытия.

На схеме, опубликованной минтрансом, указано, что движение на участке трассы будет закрыто по одной полосе, а на соседней введут реверсивное движение со светофором.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок. Не забудьте поделиться схемой с близкими и знакомыми», — говорят в минтрансе.