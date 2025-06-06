Игорь Субботин ушел с поста советника мэра Перми

31 мая Игорь Субботин, ранее занимавший пост замглавы Перми, покинул должность советника мэра. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в городской администрации, срок его контракта не был продлен.
Напомним, в январе 2025 года Субботин освободил пост вице-мэра. Вместо него на должность назначили Артема Балахнина — бывшего министра ЖКХ и благоустройства.
Ранее «Комсомолка» писала, что бывший руководитель ПМУП «Городское коммунальное тепловое хозяйство» (ГКТХ) Андрей Губин ушел в отставку по собственному желанию. Соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены 14 мая.